ХК Торунь. Андрей Денискин

Нападающий сборной Украины Андрей Денискин продлил контракт с ХК «Торунь» еще на один сезон, – информирует официальный сайт польского клуба.

Наш легионер пришел в «Торунь» 17 октября 2024 года после непродолжительного пребывания в «Подхале» Новы-Тарг (5 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи).

Денискин быстро влился в состав и стал важной фигурой в тренерской команде Юхи Нурминена.

В уходящем сезоне 26-летний Денискин провел 35 матчей, забил 10 голов и совершил 20 ключевых передач, а его показатель полезности составил – «+11». Стоит добавить, что это лучший результат среди всех игроков «Торуни», наравне с Паулсом Сварсом.

Уроженец Киева Андрей Денискин проведет в Польше свой четвертый сезон. Ранее хоккеист выступал два сезона за «Унию» и становился с нею чемпионом страны-2023/24.

Напомним, что ранее «Торунь» переподписала на один сезон еще одного хоккеиста сборной Украины.

sport.ua