«Вы завидуете?» Фьюри защищает бой Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий поединок Майка Тайсона и Джейка Пола:

«Я считаю, что нас ждет фантастическое событие. Если вы считаете иначе, значит, вы просто завидуете. Знаете, кто критикует этот бой? Только тот, кто не получит никаких денег от его проведения. Они завидуют?

Я не причастен к этому бою, не получал никаких гонораров за его продвижение и могу судить честно. Это масштабное событие, и мы должны ценить тот факт, что Майк вернулся в ринг. Мы должны быть благодарны Джейку Полу – он сделал так, что теперь внимание многих людей приковано к этому поединку», – подытожил Фьюри.

Одним из ярых критиков предстоящего боя выступает известный промоутер Эдди Хирн – ранее он пообещал, что уйдет с арены и не будет на это смотреть.

sport.ua