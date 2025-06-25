Мэнни Пакьяо назвал современного боксера, который сможет повторить его путь

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо похвалил чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF во втором легчайшем весе Наою Иноуэ.

«Наоя Иноуэ быстрый боксер. Его стиль напоминает мой стиль в молодости», – сказал Пакьяо.

Ранее известный британский промоутер Боб Арум расхвалил звездного японского боксера Наою Иноуэ – одного из лидеров рейтинга лучших боксеров планеты.

Сам Пакьяо решил вернуться на ринг и проведет чемпионский бой 19 июля. 46-летний спортсмен будет боксировать против обладателя пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

sport.ua