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Автоспорт

Худшая первая часть сезона для Red Bull за десять лет

Худшая первая часть сезона для Red Bull за десять лет

По итогам десяти прошедших Гран При на счёту Red Bull Racing лишь 162 очка – это худший результат за последние десять лет. Хуже была статистика только в 2015-м, но тогда это была другая команда с другой машиной, другими гонщиками и при другом регламенте.

При текущем регламенте, вступившем в силу в сезоне 2022 года, Red Bull Racing после десяти первых Гран При всегда лидировала в чемпионате, даже в прошлом году команда имела вдвое больше очков и лидировала в Кубке конструкторов, но преимущества не удержала.

Год Состав Очков после
10 Гран При		 Место после
10 Гран При		 Позиция по
итогам года
2025 Ферстаппен/Лоусон, Цунода 162 4
2024 Ферстаппен/Перес 330 1 3
2023 Ферстаппен/Перес 411 1 1
2022 Ферстаппен/Перес 328 1 1
2021 Ферстаппен/Перес 289 1 2
2020 Ферстаппен/Элбон 192 2 2
2019 Ферстаппен/Гасли, Элбон 191 3 3
2018 Ферстаппен/Риккардо 199 3 3
2017 Ферстаппен/Риккардо 174 3 3
2016 Риккардо/Квят, Ферстаппен 198 3 2
2015 Риккардо/Квят 96 4 4

 

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