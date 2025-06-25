Худшая первая часть сезона для Red Bull за десять лет

По итогам десяти прошедших Гран При на счёту Red Bull Racing лишь 162 очка – это худший результат за последние десять лет. Хуже была статистика только в 2015-м, но тогда это была другая команда с другой машиной, другими гонщиками и при другом регламенте.

При текущем регламенте, вступившем в силу в сезоне 2022 года, Red Bull Racing после десяти первых Гран При всегда лидировала в чемпионате, даже в прошлом году команда имела вдвое больше очков и лидировала в Кубке конструкторов, но преимущества не удержала.

Год Состав Очков после

10 Гран При Место после

10 Гран При Позиция по

итогам года 2025 Ферстаппен/Лоусон, Цунода 162 4 – 2024 Ферстаппен/Перес 330 1 3 2023 Ферстаппен/Перес 411 1 1 2022 Ферстаппен/Перес 328 1 1 2021 Ферстаппен/Перес 289 1 2 2020 Ферстаппен/Элбон 192 2 2 2019 Ферстаппен/Гасли, Элбон 191 3 3 2018 Ферстаппен/Риккардо 199 3 3 2017 Ферстаппен/Риккардо 174 3 3 2016 Риккардо/Квят, Ферстаппен 198 3 2 2015 Риккардо/Квят 96 4 4

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