Худшая первая часть сезона для Red Bull за десять лет

По итогам десяти прошедших Гран При на счёту Red Bull Racing лишь 162 очка – это худший результат за последние десять лет. Хуже была статистика только в 2015-м, но тогда это была другая команда с другой машиной, другими гонщиками и при другом регламенте.
При текущем регламенте, вступившем в силу в сезоне 2022 года, Red Bull Racing после десяти первых Гран При всегда лидировала в чемпионате, даже в прошлом году команда имела вдвое больше очков и лидировала в Кубке конструкторов, но преимущества не удержала.
|Год
|Состав
|Очков после
10 Гран При
|Место после
10 Гран При
|Позиция по
итогам года
|2025
|Ферстаппен/Лоусон, Цунода
|162
|4
|–
|2024
|Ферстаппен/Перес
|330
|1
|3
|2023
|Ферстаппен/Перес
|411
|1
|1
|2022
|Ферстаппен/Перес
|328
|1
|1
|2021
|Ферстаппен/Перес
|289
|1
|2
|2020
|Ферстаппен/Элбон
|192
|2
|2
|2019
|Ферстаппен/Гасли, Элбон
|191
|3
|3
|2018
|Ферстаппен/Риккардо
|199
|3
|3
|2017
|Ферстаппен/Риккардо
|174
|3
|3
|2016
|Риккардо/Квят, Ферстаппен
|198
|3
|2
|2015
|Риккардо/Квят
|96
|4
|4