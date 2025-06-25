“Он – боец ММА”. Даяна Ястремская рассказала о своем бойфренде



Украинская теннисистка в интервью порталу “Чемпион” раскрыла детали о своем парне, которого можно было заметить в ее публикациях в соцсетях

“Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году. Он – боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь.

Последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне – 6 побед без поражений. Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира – American Top Team в Майами.

Поскольку он выступает в среднем весе, подобрать правильного соперника – настоящий вызов. Более слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на большие сделки. Конечно, в идеале – с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели.

Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции – чтобы мы все могли его поддержать”.



Фото: Instagram.

btu.org.ua