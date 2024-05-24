Не в октябре. Боб Арум признался, когда состоится реванш Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В контракте прописан пункт о реванше. Ходили слухи, что второй поединок состоится в октябре 2024 года.

Однако промоутер Тайсона Боб Арум сомневается, что реванш состоится уже через 5 месяцев:

«Знаете, Тайсон очень ждет реванша.

По всей вероятности, это будет в ноябре или декабре, потому что он не может этого сделать в октябре. Парень тренировался круглый год, и теперь ему возвращаться к тренировкам нет смысла.

Конец ноября или начало-середина декабря будет идеальным временем для реванша», – сказал Арум.

sport.ua