Не в октябре. Боб Арум признался, когда состоится реванш Усика и Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.
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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).
В контракте прописан пункт о реванше. Ходили слухи, что второй поединок состоится в октябре 2024 года.
Однако промоутер Тайсона Боб Арум сомневается, что реванш состоится уже через 5 месяцев:
«Знаете, Тайсон очень ждет реванша.
По всей вероятности, это будет в ноябре или декабре, потому что он не может этого сделать в октябре. Парень тренировался круглый год, и теперь ему возвращаться к тренировкам нет смысла.
Конец ноября или начало-середина декабря будет идеальным временем для реванша», – сказал Арум.