DAZN

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет интересный вечер бокса.

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Знаменитый британский боксер Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретится с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна. Планируется, что экс-чемпион мира по боксу и экс-чемпион UFC проведут 10 раундов.

Энтони Джошуа потерпел два болезненных поражения от украинца Александра Усика. Вернувшись на ринг, британец выиграл за год у трех оппонентов: Джермейна Франклина из США, Роберта Хелениуса из Финляндии, Отто Валлина из Швеции.

Франсис Нганну был чемпионом UFC в супертяжелом весе с рекордом 17–3. Франсис решил перейти в бокс и провел яркий поединком против Тайсона Фьюри, даже отправив соперника в нокдаун в 3-м раунде. Однако по итогам 10 раундов судьи насчитали Нганну поражение по очкам.

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну

Видеотрансляция поединка проводиться видеосервисом DAZN.

Вечер бокса в Саудовской Аравии начнется 8 марта в 20:00 по Киеву, а главный бой ожидается после полуночи.

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