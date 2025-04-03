Британский супертяж: «Не завершаю карьеру. Мне хорошо платят за бои»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Опытный британский супертяж Джо Джойс, несмотря на ряд неудач, на этот момент не планирует завершать карьеру и готовится к следующему поединку.

«Несмотря на то, что про меня говорят, не было мыслей завершать карьеру и покидать спорт. Почему? Потому что здесь хорошо платят. И мне нравится боксировать, я получаю от этого удовольствие», – сказал Джойс.

В субботу Джойс проведет бой против Филипа Хрговича и попробует вернуться к победам после поражения от Дерека Чисоры.

Всего в профессиональной карьере 39-летний боксер провел 19 боев (16 побед и 3 поражения).

Британец-гигант может стать претендентом на титул. Усик его бил в любителях

sport.ua