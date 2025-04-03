Лидер Филадельфии Эмбиид перенесет операцию на колене и вернется в строй через 6 недель

Из-за хронических травм Джоэл сыграл лишь 19 матчей в провальном для Сиксерс сезоне

Центровой Филадельфии Сиксерс Джоэл Эмбиид больше не сыграет в нынешнем сезоне.

На следующей неделе 31-летнему баскетболисту предстоит артроскопическая операция на колене, с которым он испытывает хронические проблемы.

Джоэл пройдет повторный осмотр через шесть недель и, если все будет в порядке, после этого завершит свой процесс восстановления.

Из-за постоянных травм Эмбиид в текущем сезоне сыграл лишь 19 матчей за Сиксерс, набирая в среднем 23,8 очка, выполняя 8,2 подбора и 4,5 передачи. Вдобавок центровой в ноябре заработал трехматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение по отношению к журналисту «Philadelphia Inquirer» Маркусу Хейзу.

Филадельфия проваливает сезон: 13-е место в Восточной конференции, всего лишь 23 победы в 76 поединках. Команда проиграла девять матчей подряд, а из последних 30 встреч выиграла лишь четыре.

До конца регулярного сезона, с 4-го по 13-е апреля, 76-е проведут шесть матчей — против Милуоки, Миннесоты, Майами, Вашингтона, Атланты и Чикаго.

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