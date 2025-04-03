Ландо Норрис: Только у McLaren есть два хороших гонщика

В четверг в Японии Ландо Норрис сделал смелое заявление – британский гонщик считает, что на данный момент McLaren является единственной командой в Формуле 1 с «двумя хорошими гонщиками». По мнению Ландо, это ключевой фактор, благодаря которому в McLaren получили преимущество в начале сезона.

Ландо Норрис: «Я уверен, что в данный момент мы сильны на каждой трассе, но за последние полторы недели мы слышали, как примерно половина соперников говорила, что они уже не так и далеко позади нас.

Но что бы Макс Ферстаппен ни говорил… Да, в Китае в спринте он был быстр, но всё же Red Bull не так хороши как мы, хотя они стали конкурентоспособнее. Фредерик Вассёр считает, что Ferrari в состоянии бороться с нами и опережать. В спринте они оказались сильнее, но в квалификации мы были впереди.

Люди могут говорить, что хотят, но мы единственная команда, у которой на данный момент два хороших гонщика. И благодаря этому у нас такое преимущество. Если бы один из нас выступал не так сильно, то у нас была бы такая же ситуация, как в Ferrari и Red Bull. Макс борется, но его напарник далеко позади.

Именно поэтому я считаю, что McLaren впереди благодаря двум хорошим гонщикам, хотя у нас не всегда самая быстрая машина, как, например, это было в спринте в Китае, квалификации или в гонке. Но тот факт, что двое хороших гонщиков подталкивают друг друга вперёд, имеет большое значение для результатов.

Взять, к примеру, Ferrari. McLaren не хватает опыта по сравнению с ними, но у нас есть двое гонщиков, которые понимают команду, поскольку уже давно выступают вместе. Для Льюиса Хэмилтона всё новое в Ferrari, и он открыто говорил, что привыкает работать с новым для себя рулём. Я не имею в виду, что он учится, как правильно поворачивать, а осваивает все те функции, которые есть на руле.

Может ли он в такой ситуации выжимать максимум из машины по сравнению со мной или Оскаром? Нет, и он открыто это признаёт.

Я не говорю, что я намного лучше Льюиса или Шарля Леклера, поскольку это не так, и я первым это признаю. Я никогда не называл себя лучшим гонщиком всех времён. Но то, как мы с напарником работаем вместе, делает нашу команду лучше всех остальных, и в этом наше преимущество».

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