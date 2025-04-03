Хьюстон. Смит дебютирует в четвертьфинале, Бруксби отыграл матчболы в противостоянии с Табило

Результаты матчей среды на турнире ATP 250 в США



Хьюстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $710,735

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 1) – Кристиан Гарин (Чили, WC) 2:6, 6:2, 7:6(5)

Колтон Смит (США, Q) – Итан Куинн (США, WC) 6:3, 6:4

Дженсон Бруксби (США, Q) – Алехандро Табило (Чили, 3) 3:6, 6:4, 7:6(6)

Александар Ковачевич (Австралия) – Корентен Денойи (Франция, Q) 6:3, 6:3

Колтон Смит впервые вышел в четвертьфинал на турнире ATP, в котором он встретится с лидером посева Томми Полом. Для американца это будет первый матч против игрока из топ-20. Отметим, что Смит впервые играет в основной сетке соревнования на уровне Тура.

Дженсон Бруксби отыграл три матчбола на тай-брейке решающего сета и выиграл четвертый матч подряд. Американский теннисист впервые с января прошлого года сыграет в четвертьфинале турнира ATP. В целом для него это будет девятый четвертьфинал в карьере и первый на грунте.

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