Хьюстон. Смит дебютирует в четвертьфинале, Бруксби отыграл матчболы в противостоянии с Табило

Результаты матчей среды на турнире ATP 250 в США
Хьюстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $710,735
Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Томми Пол (США, 1) – Кристиан Гарин (Чили, WC) 2:6, 6:2, 7:6(5)
Колтон Смит (США, Q) – Итан Куинн (США, WC) 6:3, 6:4
Дженсон Бруксби (США, Q) – Алехандро Табило (Чили, 3) 3:6, 6:4, 7:6(6)
Александар Ковачевич (Австралия) – Корентен Денойи (Франция, Q) 6:3, 6:3
Колтон Смит впервые вышел в четвертьфинал на турнире ATP, в котором он встретится с лидером посева Томми Полом. Для американца это будет первый матч против игрока из топ-20. Отметим, что Смит впервые играет в основной сетке соревнования на уровне Тура.
Дженсон Бруксби отыграл три матчбола на тай-брейке решающего сета и выиграл четвертый матч подряд. Американский теннисист впервые с января прошлого года сыграет в четвертьфинале турнира ATP. В целом для него это будет девятый четвертьфинал в карьере и первый на грунте.
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