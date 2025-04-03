Чехия. Шайба Алексея Евтехова вывела Динамо-Пардубице в финал

Алексей Евтехов празднует гол в ворота «Кометы»

Нападающий сборной Украины и «Динамо-Пардубице» Алексей Евтехов забросил шайбу в матче №6 полуфинальной серии плей-офф молодежного чемпионата Чехии против «Кометы» U20 из Брно (1:0). Наш легионер отличился на 22-й минуте и этот гол оказался единственным в поединке, который закрыл серию: 4–2.

Всего на счету 19-летний уроженца Краматорска Евтехова в десяти матчах плей-офф – 8 (5+3) очков. В регулярной части сезона Алексей набрал – 29 (13+16) баллов в 41 игре молодежного первенства.

В финале «Динамо-Пардубице» сыграет против победителя регулярного чемпионата – пражской «Спарты».

sport.ua