ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

Instagram. Александр и Екатерина Усик

Жена Александра Усика, Екатерина Усик, поделилась новой весенней фотоподборкой, которая покорила подписчиков своей душевностью и теплотой.

На снимках — семейные моменты: улыбающиеся дети, объятия и сам Усик рядом с близкими.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Особое внимание привлекли стильные фото Екатерины Усик из частной фотосессии.

Пост стал напоминанием о важном — семейных ценностях, любви и поддержке, которые остаются главными несмотря на вызовы большого спорта.

«Вот и заканчивается наша весна 2025. Снежило, дождливо, летало… Но мы сильные двигаемся дальше. Встречать лето», – подписала публикацию жена боксера.

sport.ua