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Бокс

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

Instagram. Александр и Екатерина Усик

Жена Александра Усика, Екатерина Усик, поделилась новой весенней фотоподборкой, которая покорила подписчиков своей душевностью и теплотой.

На снимках — семейные моменты: улыбающиеся дети, объятия и сам Усик рядом с близкими.

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Особое внимание привлекли стильные фото Екатерины Усик из частной фотосессии.

Пост стал напоминанием о важном — семейных ценностях, любви и поддержке, которые остаются главными несмотря на вызовы большого спорта.

«Вот и заканчивается наша весна 2025. Снежило, дождливо, летало… Но мы сильные двигаемся дальше. Встречать лето», – подписала публикацию жена боксера.

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

ФОТО. Жена Усика поделилась милыми семейными кадрами

sport.ua

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