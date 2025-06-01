Даниил ШУЛЬГА: «Пробиться в элиту нам по силам»

ХК Серветт. Даниил Шульга

Нападающий молодежной сборной Украины и «Серветта» 18-летний Даниил Шульга продолжит карьеру в Швейцарии. Новый чемпионат будет третьим подряд для киевлянина в форме клуба из Женевы.

«Чемпионат Швейцарии U21-Elit, где я буду выступать, одна из крутых лиг молодежного европейского хоккея. Думаю, это второе-третье место в моем рейтинге, – рассказывает сайту Sport.ua Даниил Шульга. – В прошлом сезоне у меня не получилось набрать хорошую статистику, поэтому личная цель на новый сезон – улучшить прошлогодний результат по системе гол+пас».

В сезоне-2024/25 воспитанник «Сокола» Даниил Шульга сыграл за «Серветт» 41 матч в регулярном чемпионате и записал в актив – 13 (7+6) очков. В плей-офф украинец выступил без голевых баллов в шести поединках.

Кроме того, наш легионер в «Серветте» считает, что молодежная сборная Украины на предстоящем чемпионате мира-2025/26 (дивизион IA) в Словении впервые за 20 лет будет бороться за наивысшие награды и место в элите: «Думаю, нашей целью на ЧМ U-20 будет – первое место. У нас хороший состав и поэтому миссию считаю выполнимой».

Молодежный ЧМ состоится в период с 7 по 13 декабря. Подопечные Андрея Срюбко скрестят клюшки со сборными Австрии, Норвегии, Словении, Франции и Казахстана.

Напомним, что на прошлом ЧМ-2024 в дивизионе 1B украинцы в составе с Даниилом Шульгой финишировали первыми и повысились в классе. Сам игрок в пяти матчах форума набрал – 6 (2+4) очков.

sport.ua