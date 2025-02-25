Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Глубокий кризис лондонцев затянулся и после частичных улучшений против "Виллы", но все равно итогового поражения, они получают шанс наконец вернуться на победный путь, ведь будут играть против главного аутсайдера сезона.

Может ли этот катастрофически аморфный "Челси" забрать три очка в матче против «Саутгемптона»? Как ни странно, но этот вопрос открыт?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.

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1.22 7.20 12.50 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча “Челси” — “Саутгемптон” Смотреть трансляцию

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