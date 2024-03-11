Не впечатлен. Претендент на титул Усика оценил бой Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Супертяж Филип Хргович не сильно впечатлился мощным нокаутом, который Энтони Джошуа организовал в поединке против Франсиса Нганну.

«Я не впечатлен победой Джошуа. А чего ждать, если бывший чемпион супертяжелого веса выходит на парня с одним боем в профессиональной карьере? Какой результат должен быть?».

«Не знаю, чему тут удивляться, Джошуа сделал то, что и должен был. Но нокаут, конечно, был мощным, однако так будет постоянно, если Нганну продолжит выходить на топов», — сказал Хргович.

Хорват является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик.

sport.ua