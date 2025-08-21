Вольфф: При этом регламенте мы не были успешны

Восемь раз выиграв Кубок конструкторов с 2014 по 2021 год, в Mercedes не смогли найти подход к машине с граунд-эффектом, столкнувшись с рядом концептуальных проблем. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф признал, что освоиться с регламентом не удалось до сих пор.

Тото Вольфф: «При действующем сейчас регламенте мы никогда не были успешны. С самого начала. Мы и начали этот период весьма неудачно, и не смогли потом отыграться – догонять сильных соперников всегда сложно.

Но были и яркие моменты. Вы же помните, как здорово мы выступили в прошлом году в Сильверстоуне, где Льюис выиграл Гран При Великобритании, как доминировали в Спа и Лас-Вегасе.

Были замечательные моменты и в этом году, особенно в Монреале. Иногда машина позволяет нам бороться за победу. И сейчас мы хотим, чтобы гонки после летнего перерыва мы потом тоже с удовольствием вспоминали».

