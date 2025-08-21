Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о возможном бое между Мозесом Итаумой и Александром Усиком.

«Они хотят выпустить Итауму на бой с Усиком? Если бы я был его менеджером, то не сводил бы его с Усиком, ветераном супертяжелого веса, который провел сотни боев в любителях, стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте, боксером, у которого невероятный опыт в титульных боях. Если Итаума выйдет против Усика, то это может стать концом для британца», – сказал Фроч.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua