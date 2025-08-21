ЛК. Соболь не сыграл за Страсбур, Исенко и Романчук сняли большой скальп

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в основной этап Лиги конференций, побежденные попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии состоятся в четверг, 21-го августа 2025-го года.

"Русенборг" (Норвегия) – "Майнц" (Германия) 2:1

Голы: Исламович 43 (пен.), Сетер 90 – Амири 26

Вот отличный пример того, как можно и нужно играть против представителей топ-чемпионата. Пример того, что громкое имя по ту сторону – это еще не приговор. "Русенборг" не просто выиграл, а сделал это в волевом стиле. Норвежцы в этом сезоне очень неплохи (в целом Ассоциация).

"Хеккен" (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) 7:2

Голы: Густафсон 2, Андерсен 18, Сванбек 24, Густафсон 35, Брусберг 39, Дембе 61, Дембе 70 – Кореница 38, Кордя 50

В Швеции хоккей популярен, но ведь сегодня мы говорим о футболе. Несмотря на то, счет именно хоккейный – 7:2 (!). Для нас это очень хорошо, потому что Румыния, – наш конкурент в Таблице коэффициентов, – практически остался без одного участника. Вряд ли "Клуж" отыграется.

"Дьёр" (Венгрия) – "Рапид" (Вена, Австрия) 2:1

Голы: Гаврич 46, Гаврич 82 – Вурмбранд 61

А вот это – плохой результат. "Дьёр" мог вылететь в третьем квалификационном раунде, однако выгрыз билет дальше и сейчас претендует на основной этап. Будем надеяться, что дома "Рапид" сыграет лучше и перекроет путь нашему конкуренту.

Александр Пищур в составе "Дьёра" вышел на поле на 89-ой минуте.

"Вольфсбергер" (Австрия) – "Омония" (Кипр) 2:1

Голы: Нвеву 30, Зукич 88 – Кулибали 16

Кипр – один из текущих лидеров сезона в Таблице коэффициентов. Вот и здесь "Омония" имела шансы добавить какие-то очки, однако проиграла. Проиграла бой, но еще не проиграла войну.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – РФШ (Латвия) 1:0

Гол: Тиун 55

Будет весело, если "Хамрун Спартанс" в итоге окажется там, где и "Динамо" (Киев) – в основном этапе Лиги конференций. Это сценарий не фантастический: "Динамо" должно вылететь от "Маккаби" (Тель-Авив), а "Хамрун" – пройти РФШ. Первый шаг мальтийцы уже сделали.

"Башакшехир" (Турция) – "Университатя Крайова" (Румыния) 1:2

Голы: Эбоселе 87 – Чикелдеу 45+2, Мора 62

Сенсационный результат. Сенсационный со знаком минус. Проход румынской командой довольно именитого соперника – совсем не то, что сыграет на руку Украине в Таблице коэффициентов. Через неделю будем болеть за "Башакшехир" – шансы еще есть.

Украинцы Павел Исенко и Александр Романчук сыграли весь матч за победителей.

"Спарта" (Чехия) – "Рига" (Латвия) 2:0

Голы: Кухта 22, Ррахмани 90

"Спарте" пришлось немного помучиться, но результат того стоил – комфортная победа и хорошие перспективы выхода в основной этап. А вот Латвия, выйдя в плей-офф двумя командами, может так и не зайти в осень.

"Неман" (Беларусь) – "Райо Вальекано" (Испания) 0:1

Гол: Гарсия 77

Оба клуба "неприятные", но меньшее зло в этой паре, конечно же – "Райо Вальекано". Поэтому обидно, что испанцы так скромно победили "Неман". Есть надежда, что в домашнем матче оттянутся по полной.

"Андерлехт" (Бельгия) – АЕК (Афины, Греция) 1:1

Голы: Дольберг 21 – Элиассон 75

Интересная борьба двух равных команд. По сути, и АЕК, и "Андерлехт" заслуживают быть в основном раунде, но останется только один.

"Страсбур" (Франция) – "Брондбю" (Дания) 0:0

"Брондбю" с огромными приключениями добирался до раунда плей-офф (делал сумасшедший камбэк в предыдущем раунде отбора), но сейчас сыграл очень хладнокровно. Взвешенно, без ошибок. И это дает хорошие шансы на общий успех в противостоянии с представителем топ-чемпионата.

Украинец Эдуард Соболь просидел матч в запасе за "Страсбур".

"Брейдаблик" (Исландия) – "Виртус" (Сан-Марино) 2:1

Голы: Вальгейрссон 31, Томсен 55 (пен.) – Скаппини 11 (пен.)

Абсолютно исторический матч (да и вообще период) для Сан-Марино – впервые команда из этой страны зашла так далеко в еврокубках. А вот дальше наверняка нельзя… Хотя гостевые 1:2 – совсем не приговор.

"Дрита" (Косово) – "Дифферданж" (Люксембург) 2:1

Голы: Дабиджай 30, Красниги 80 (пен.) – Бух 65

Удаление: Мфуму 90+2 ("Дифферданж", прямая красная)

"Дрита" сильнее – и дело не в удалении. Оно случилось уже в конце, когда окончательный счет уже сформировался. Преимущество – минимальное, но есть комфортная уверенность, что косовары уже не отдадут.

"Левски" (Болгария) – АЗ (Нидерланды) 0:2

Голы: Садик 56, Перрот 62

Ожидаемый и приятный результат – АЗ не подвел и приостановил ход нашего конкурента. Дальше дело за малым – добить соперника уже на своем поле. Спасибо нидерландцам.

"Целье" (Словения) – "Баник" (Чехия) 1:0

Гол: Халуш 8 (автогол)

Плохой результат. Учитывая провал "Олимпии", Словения может закончить для себя евросезон уже летом. Но для этого еще нужен вылет "Целье". Надежда на домашний матч "Баника"…

"Олимпия" (Словения) – "Ноа" (Армения) 1:4

Голы: Дурдов 56 – Яколиш 36, Улад Омар 39, Улад Омар 52 (пен.), Улад Омар 64

"Олимпия" – чемпион Словении. Но как же со скрипом он движется по сетке квалификации. Словенцы могли вылетать еще раньше, но отскакивали. Но сейчас, похоже, не получится. "Ноа" шокировал "Олимпию" на ее поле – и это очень на руку Украине как конкуренту Словении в Таблице коэффициентов.

"Полесье" (Украина) – "Фиорентина" (Италия) 0:3

Голы: Кин 8, Госенс 32, Гудмундссон 69

Отчет о матче >>>

"Шахтер" (Украина) – "Серветт" (Швейцария) 1:1

Голы: Бондарь 73 – Фомба 8

Отчет о матче >>>

"Лозанна" (Швейцария) – "Бешикташ" (Турция) 1:1

Голы: Око 83 – Рашица 45

Хитрые повороты судьбы: "Бешикташ" в начале сезона вылетел от "Шахтера" из Лиги Европы, а сейчас оказался там, где и "горняки". Более того, и соперника в решающем раунде отбора получил из той же страны. И еще больше – результаты первого матча идентичны. Посмотрим через неделю, у кого нервы будут крепче.

"Ягеллония" (Польша) – "Динамо Сити" (Албания) 3:0

Голы: Имас 12, Пулулу 34, Войтушек 50

Поляки коллективно (все четыре команды из заявки) мчатся в основной этап и "Динамо Сити" не может стать помехой. Албанцы проиграли без шансов.

"Шелбурн" (Ирландия) – "Линфилд" (Северная Ирландия) 3:1

Голы: Вуд 45+1 (пен.), Одубеко 46, Кеффри 78 – Оффорд 53

Удаление: Фитцпатрик 20 ("Линфилд", прямая красная)

В разборках ирландцев и североирландцев явно сильнее первые. Для "Шелбурна" выход в основной этап Лиги конференций станет большим успехом. Осталось совсем немного.

"Санта Клара" (Португалия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) 1:2

Голы: Винисиус Лопес 20 – Грант 43, Мандрою 66

Очень громкая сенсация. "Санта Клара" вела в счете и довольно комфортно чувствовала себя на своем поле, но потом все перевернулось с ног на голову. И теперь в гости португальцы будут ехать с критически острой задачей отыграться. Потому что иначе вылетят.

"Хиберниан" (Шотландия) – "Легия" (Польша) 1:2

Голы: Маллиган 87 – Нсаме 35 (пен.), Вшолек 45+3

Козырь шотландцев – это матчи на их поле. Хотя на предыдущей стадии они здесь и с "Партизаном" мучились. Но сегодняшнее поражение очень болезненно и отдаляет команду от цели. А вот поляки дружно прут в основной этап всей заявкой. Еще один шаг – и будет очень заметное достижение.

"Кристал Пелас" (Англия) – "Фредрикстад" (Норвегия) 1:0

Гол: Матета 54

Очень сложный соперник для норвежцев. Но они сохранили лицо, а дома попытаются замахнуться на чудо. А почему бы и нет?!

"Ракув" (Польша) – "Арда" (Болгария) 1:0

Гол: Пенко 28

Очередной успех Польши – и очень приятно, что над конкурентом Украины. "Арда" и так уже наделала шума, достаточно "стричь" очки и создавать давление на Украину в Таблице коэффициентов.

Вячеслав Велев сыграл за "Арду" весь матч.

