ВИДЕО. Опубликован первый трейлер поединка Усика и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО), который владеет поясом IBF.

Накануне этого противостояния промоутерская компания Queensberry Promotions опубликовала первый трейлер предстоящего поединка. В видео собраны самые яркие эпизоды карьеры каждого боксера, комментарии промоутеров, а также моменты первого боя.

Усик и Дюбуа впервые встретились на ринге в августе 2023 года – тогда украинский боксер нокаутировал оппонента в девятом раунде, однако британец не согласен с тем поражением. Даниель считает, что нанес законный удар и должен был побеждать досрочно, хотя рефери зафиксировал нарушение правил со стороны британца.

ВИДЕО. Первый трейлер поединка Усик – Дюбуа

sport.ua