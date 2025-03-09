Лиам Лоусон: Меня поздравил только Даниэль

Лиам Лоусон стал десятым представителем Новой Зеландии в Формуле 1 за всю историю чемпионата мира, и уже свой первый полный сезон проведёт в составе Red Bull Racing, став новым напарником Макса Ферстаппена.

В преддверии первого этапа сезона в австралийском издании журнала GQ опубликовано весьма обширное интервью с 23-летним гонщиком, в котором затронуты самые разные темы.

«В детстве я смотрел гонки серии Supercars и Формулы 1 вместе с отцом, потому что был без ума от автомобилей, как и большинство ребят, с которыми я рос, – вспоминает Лиам. – Поскольку в Новой Зеландии вполне развитое картинговое сообщество, то когда наши хорошие гонщики отправляются на соревнования в Америку или Европу, они часто добиваются успехов.

Но многие занимаются картингом потому, что их отцы когда-то тоже гонялись. Хотя мой отец и смотрел гонки по ТВ, поклонником автоспорта он не был. Меня увлёк картингом ещё в дошкольные времена мой лучший друг. Когда мне было пять лет я смотрел, как он выступает в гонках, и понял, что тоже хочу этим заниматься.

В мой первый год в этом спорте, когда мне было уже семь лет, я в каждой гонке финишировал последним. Я даже не был близок к хорошим результатам. Думаю, я больше года жаловался отцу на проблемы с моим картом. Говорил, что двигатель на нём плохой, но он считал, что дело только во мне.

В конечном итоге ему надоело моё нытьё, он купил два хороших двигателя, и впервые мы поставили один из них на машину перед важной гонкой. И я показал лучший результат в квалификации. После этого мы всегда боролись только в первых рядах.

Это был определяющий момент, когда увлечение картингом стало по-настоящему серьёзным. Я-то всегда считал это серьёзным делом, но для отца всё изменилось именно в тот уик-энд…»

У родителей Лиама не было особых возможностей оплачивать его занятия автоспортом, и он это почувствовал ещё во времена картинга. Чтобы сын продолжал выступать в гонках, им пришлось продать дом.

«Собственного дома у них до сих пор нет. Из-за меня, – честно признался он. – Но мне очень-очень повезло. Уже на ранних стадиях карьеры у меня появились спонсоры. Я повстречал замечательного человека, который всё своё время тратил на поиск спонсоров для меня…»

В 2015-м, когда Лиаму было 12 лет, он дебютировал в новозеландской зимней серии, став лучшим новичком года. В 2017-м выиграл титул в национальной Формуле Ford, одержав 14 побед в 15 гонках, став самым юным чемпионом этой серии, и с каждым очередным успехом спонсоры проявляли к нему всё больший интерес.

Ещё через какое-то время ему позвонил Хельмут Марко и предложил присоединиться к молодёжной программе Red Bull – можно сказать, что всё остальное уже история.

Лоусон постепенно набирался опыта, выступал в разных сериях, причём выступал неплохо, но его дебют в Формуле 1 произошёл только в конце лета 2023 года, когда Даниэль Риккардо, в то время выступавший за AlphaTauri, получил травму на тренировке перед Гран При Нидерландов. Лиам был резервным гонщиком команды и заменил австралийца.

В своей дебютной гонке он финишировал 13-м – за пределами призовой десятки, но на две позиции выше, чем Юки Цунода, его более опытный напарник. В Монце Лиам уже был 11-м, в Сингапуре – 9-м.

«Это был мой шанс показать, на что я способен, – продолжил Лоусон. – Как бы ты ни выступал в молодёжных сериях, команда Формулы 1 хочет посмотреть, как ты будешь пилотировать машину Формулы 1. И мне представилась эта редкая возможность…»



Так получилось, что в последних шести гонках 2024 года Лиам заменил в составе команды из Фаэнцы, поменявшей название на RB, именно Даниэля. А вскоре в Red Bull подтвердили, что Лоусон займёт место Серхио Переса и станет новым напарником Ферстаппена.



«Когда всё это происходило, мы много общались с Даниэлем, – рассказал Лиам. – Огромное уважение к нему я сохраню навсегда. По ходу всей этой эпопеи, начиная с появления слухов до момента, когда всё подтвердилось, он не сказал обо мне ни одного плохого слова. Между нами никогда не было никакой личной неприязни, потому что решение принимали не мы.

Это было решение команды, и Даниэль во всех ситуациях хорошо ко мне относился. Перескакиваем сразу в декабрь: когда я получил место в Red Bull, из всех гонщиков, бывших или нынешних, меня поздравил только он. Это много говорит о нём как о человеке…

Я знаю, что в начале года мне предстоит выступать на незнакомых трассах, где я никогда не гонялся. Но сложнее всего будет укрощать машину Формулы 1, которую вообще нельзя ни с чем сравнивать. И сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы выйти на нужный уровень скорости и стать тем гонщиком, какой нужен моей команде».

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