Формула 1 борется с контрафактами в Вегасе

Формула 1 всегда строго следит за соблюдением авторских прав, продавая их телекомпаниям и торговцам атрибутикой, отслеживая и строго штрафуя «пиратов». Особенно обидно чиновникам FOM было увидеть такую продукцию в Лас-Вегасе, где Формула 1 сама является организатором этапа, рассчитывая на максимальную прибыль.

По информации FOX5 Las Vegas, руководство FOM подало в суд на две компании, продававших контрафактную продукцию с символикой Формулы 1. Полиция изъяла 69 предметов, включая футболки, кепки и другую атрибутику. Согласно обвинительному заключению, предприниматели приобрели тысячи контрафактных товаров для перепродажи.

FOM обвиняет компании в «умышленном введении в заблуждение, обмане и неподобающем поведении» по отношению к болельщикам, и требует возмещения ущерба в размере одного миллиона долларов США, включая судебные издержки. Кроме того, все контрафактные товары подлежат уничтожению.

