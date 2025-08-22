Боксер-чемпион из Украины дисквалифицирован на десять лет

Instagram. Максим Зиневич

Чемпион Украины по боксу Максим Зиневич получил десять лет дисквалификации.

Причиной отстранения боксера стала положительная проба на сданный допинг-тест.

Национальный антидопинговый центр обнародовал решение, согласно которому спортсмен нарушил несколько пунктов антидопинговых правил. В крови боксера были обнаружены запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS).

Ранее сообщалось, что известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук получила четыре года отстранения от спорта из-за проваленного допинга.

