Марта Костюк: “О смене покрытия в Индиан-Уэллс узнала из медиа, но не могу сказать, что это существенно повлияло на мою игру”

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью порталу “Большой теннис Украины” рассказала о старте на турнире в Индиан-Уэллс, о новом платье от Wilson и работе своего Фонда



– Марта, как вы оцениваете свой первый матч в Индиан-Уэллс, учитывая факт, что это был первый матч в сезоне без двойных ошибок и одна из самых разгромных побед?

– Конечно, оцениваю свой стартовый матч очень позитивно, потому что начало сезона было не самое простое, но у меня было несколько хороших недель. Уверенность все же была, и я рада, что матч завершился в мою пользу. Это был очень хороший поединок, я правильно играла тактически, и поэтому довольна своей игрой. С нетерпением жду следующего матча.

– В последние дни ходит много разговоров о смене покрытия в Индиан-Уэллс. Кто-то заметил, что оно стало быстрее, кому-то наоборот медленнее, а кто-то вообще не заметил изменений. К какой категории игроков относитесь вы? Насколько новое покрытие для вас лучше или хуже?

– Я отношу себя к чувствительным игрокам, но с самого начала чувствовала, что что-то изменилось. Казалось, что корт стал немного быстрее, а отскок мяча – ниже, чем обычно. При этом я не знала о смене покрытия, узнала об этом уже из медиа. Впрочем, не могу сказать, что это существенно повлияло на мою игру. Корты здесь довольно комфортные, разве что мячи очень медленные. Но в целом мы привыкли играть на разных покрытиях каждую неделю, поэтому особо ничего в нашей жизни, мне кажется, не изменилось.

– Во время вашего первого матча журналист Бен Ротенберг написал в Х, что ваше платье – пожалуй лучшая теннисная форма, которую он видел за последние годы. Вы согласны с такой формулировкой? Если провести ваш личный хит-парад платьев от Wilson, то какой будет топ-3?

– В принципе, согласна с такой формулировкой – это действительно очень красивое платье. Все они разные, поэтому не могу сказать, что это лучшее из всех, которые я когда-либо видела. Но то, как они сыграли с градиентом и переходом цветов, выглядит очень красиво и изящно, и мне это нравится, потому что это часть моего стиля.

Если говорить о топ-3, то я бы выделила своё платье с Wimbledon в прошлом году, которое было сделано из моего свадебного платья. Затем, наверное, это платье, и еще модель, которую я носила на Roland Garros в 2023 и US Open в 2024 году. Это была одна и та же модель, просто в разных цветах, и она мне очень нравилась. Все цвета были хороши по-своему, поэтому не могу выделить какой-то один, но именно эта модель платья была моей любимой.

– Вы уже некоторое время находитесь в США и в свете последних политических событий, которые происходят между нашими странами, чувствуете ли вы какое-то изменение в отношении со стороны болельщиков или просто людей, которые окружают турнир, по сравнению с прошлыми годами?

– Я могу сказать, что во время этой поездки не сталкивалась ни с одним негативом от американских граждан. Наоборот, после всех событий очень много моих друзей и знакомых из Америки написали мне сообщения. Многие извинялись, некоторые признавались, что если бы у них не было детей, то они бы уехали из страны и так далее. Это было очень трогательно, потому что я почувствовала, что поддержка американцев не исчезла. Они по-прежнему хотят победы Украины и продолжают нас поддерживать, и это по-настоящему ценно.

– Уже через месяц наша сборная будет играть за место в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. Планируете ли вы сыграть в Польше? Есть ли уже договоренности по этому поводу?

– Мы с Ильей [Марченко] еще в Дубае говорили об игре за национальную команду. Я всегда рада представлять Украину и играть за сборную. Однако финальное решение остается за главным тренером, поэтому, как и вы, я также жду объявления окончательного состава.

– Мы видим, что ваш Фонд развивается. Недавно вы подписали меморандум с UGS и способствуете поступлению молодежи в ведущие учебные заведения. Расскажи, как ваши дела? Как вам удается совмещать матчи и работу с Фондом?

– Дела идут очень хорошо. Я считаю, что мы движемся в быстром темпе. Мы перезапустили Фонд только в декабре, а уже имеем полноценное сотрудничество с государством, министерствами и таким невероятным партнером, как Ukraine Global Scholars. Я с нетерпением жду новых возможностей для развития и расширения сотрудничества, ведь для меня это действительно интересный и увлекательный этап. Это совершенно новый опыт, который останется со мной на всю жизнь. Я узнала очень много о том, как строится Фонд, как он создается и сколько людей вовлечены в этот процесс. Это бесценный опыт.

Относительно совмещения – на сегодняшний день это возможно. Для меня этот процесс очень интересный и вдохновляющий, потому что понимаешь: своей работой можешь помочь и вдохновить гораздо больше детей и людей. У нас невероятная команда. Так что ждите новостей – дальше будет еще интереснее!

Также призываю детей и их родителей подавать заявки на образовательные стипендии тех, кто планирует совмещать спортивную карьеру с обучением в университете (в этом видео рассказывала об этом больше). Это важный проект, и надеюсь, что он станет полезным для многих.

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