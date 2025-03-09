БК Ровно одержал волевую победу над Киев-Баскетом в Суперлиге FAVBET-2024/25

Второй успех за 2 дня позволил команде Переверзия выйти на третье место, обойдя Черкасских Мавп

БК Ровно без потерь завершил луцкий бабл Суперлиги FAVBET-2024/25, в волевом стиле обыграв Киев-Баскет — 79:69.

В стартовой четверти ровенчане владели небольшим преимуществом и завершили ее с разницей +3. Следующие 10 минут остались за второй командой чемпионата — на большой перерыв команды разошлись при счете 38:30 в пользу Киев-Баскета.

Вторая половина игры целиком и полностью осталась за БК Ровно. К концу третьей четверти команда Михаила Переверзия нивелировала отставание и вышла вперед, в начале четвертой — ушла в отрыв, который и держала до завершения поединка.

Си Джей Уильямсон установил личный рекорд, набрав 30 очков. Его коллега Род Браун оформил дабл-дабл (Максиму Сандулу из проигравшей команды для аналогичного достижения не хватило одного набранного очка).

Одержав две победы кряду, БК Ровно вышел на третье место, обогнав Черкасских Мавп. Киев-Баскет проиграл третий матч из последних пяти, но его второму месту пока ничего не угрожает.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

БК Ровно — Киев-Баскет — 79:69 (16:13, 14:25, 24:15, 25:16)

БК Ровно: Уильямсон (30 + 5 подборов), Браун (16 + 15 подборов — 6 потерь), Соловьев (13 + 4 перехвата), Головчик (7), Фуллер (5), Шепелев (4), Тимощук (2), Шептицкий (2)

Киев-Баскет: Сушкин (22), Клевзуник (20 + 5 подборов + 3 перехвата — 5 потерь), Сандул (9 + 11 подборов + 5 передач), Карпюк (8 + 8 подборов), Зайцев (5), Буренко (3), Смитюх (2)

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