Скаут НБА порівняв Бронні Джеймса з ексгравцем, який виступав 10 років у лізі

Головними претендентами на нього вважаються «Лейкерс», «Голден Стейт» та «Даллас».

Скаут НБА для HoopsHype дав свою рецензію на Бронні: «Я думаю, що Броні Джеймс буде обраний на драфті завдяки тому, хто він є, і деякі команди дійсно подумають, що Леброн перейде до них, якщо вони оберуть його», — сказав один зі скаутів НБА в інтерв'ю HoopsHype. «Якщо у «Лейкерс» збережеться їхній вибір, вони його не проґавлять. Він гідний гравець. Він кращий за деяких хлопців, яких можуть вибрати перед ним. Він надійний, але не видатний. Він знає, як грати. Він досить добре володіє м'ячем. Якщо залишити його одного, він закине триочковий. Він нагадує мені Остіна Ріверса як гравець, а він уже понад десять років у лізі».

Остін Ріверс провів 10 сезонів в НБА та виступав за такі клуби як «Пеліканс», «Кліпперс», «Вашингтон», «Рокетс», «Нью-Йорк», «Денвер» та «Міннесоту». В сезоні 2023/24 Ріверс ніде не грав.

Фото: NBA

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