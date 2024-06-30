Уимблдон. Даяна Ястремская против Нади Подороски в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завтра стартует на Уимблдоне. Поединок против аргентинской теннисистки Нади Подороски откроет игровой день на корте №4 в 13:00 по киевскому времени

Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 230/162

Призовые за карьеру: $4,382,402

Дата рождения: 10/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Росарио, Аргентина

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 36 (12/07/2021)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 372/227

Призовые за карьеру: $2,505,081

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Даяна Ястремская — 6/4 | Ястремская пятый раз выступает на Уимблдоне и третий раз в основной сетке. Ее лучший результат — четвертый круг (2019).

Надя Подороска — 3/4 | Подороска пятый раз играет на Уимблдоне и третий раз в основной сетке. Ее лучший результат на этом турнире — второй круг (2021, 2023).

Выступления на траве (на 01/07/2024):

Даяна Ястремская — 21/19 (1/2 в этом году)

Надя Подороска — 6/9 (0/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 18/13

Grand Slam — 10/2 | AO — 1/2, RG — R3

WTA 1000 — 3/5 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R3, Мадрид — R3, Рим — R3

WTA 500 — 5/6 | Брисбен — R1, Линц — R2, Сан-Диего — R2, Чарльстон — R2, Берлин — QR1, Бад-Гомбург — R2

Надя Подороска — 18/17

Grand Slam — 1/2 | AO — R2, RG — R1

WTA 1000 — 7/5 | Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2, Мадрид — R2, Рим — R1

WTA 500 — 0/2 | Линц — R1, Бад-Гомбург — R1

WTA 250 — 2/7 | Хобарт R1, Клуж-Напока — R1, Остин — R1, Богота — R1, Руан — R1, Рабат — R2

WTA 125 — 8/1 | Сан-Луис Потоси — ТИТУЛ, Бари — 1/2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — П, В, П, П, В

Надя Подороска — П, П, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 1/0 | Ястремская впервые с 2016 года и всего второй раз сыграет против теннисистки из Аргентины. Восемь лет назад она победила на грунте в Кампинасе Каталину Пеллу.

Надя Подороска — 7/3 | Подороска проведет свой первый матч против теннисистки из Украины, после сенсационной победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос-2020.

Даяна Ястремская проведет 198-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 96 побед (48%);

Надя Подороска проведет 121-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 51 победа (43%);

Даяна Ястремская проведет 34-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 16 побед (48%);

Надя Подороска сыграет 25-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 11 побед (46%);

Даяна Ястремская 18-й стартует на турнире Grand Slam. Украинка 7 раз проходила первый круг на «мэйджоре». В этом сезоне Ястремская выиграла оба стартовых матча в Мельбурне и Париже, прервав свою серию из восьми поражений в первом круге турнира Grand Slam.

Надя Подороска 14-й раз сыграет в первом круге «мэйджора». Теннисистка из Аргентины 7 раз проходила во второй круг. На последних своих шести турнирах Большого Шлема Подороска проигрывала в первом круге дважды и только сеяным соперницам.

Победительница этого матча получит 93 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — 60 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,38. На победу Нади Подороски предлагается коэффициент — 3,12.

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btu.org.ua