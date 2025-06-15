Энди Крус стал претендентом на титул, который оставил Ломаченко

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В ночь на 15 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и компании Matchroom Boxing.

Главным событием стал бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – чемпион мира по версии IBF Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 КО) из США избил и остановил австралийского претендента Джордж Камбосос (22–3, 10 КО).

Во втором по значимости событии сошлись представители легкого веса (до 61,2 кг) – кубинец Энди Крус (5–0, 2 КО) и японец Хиронори Миширо (17–1–1, 6 КО). Они определяли претендента на титул чемпиона мира по версии IBF,

Крус поразил болельщиков красивым и зрелищным боксом – превосходно двигался на ногах, использовал комбинации ударов, успешно резал углы. Миширо не сумел навязать борьбу фавориту, несколько раз побывал в нокдауне и в пятом раунде капитулировал.

Энди стал официальным претендентом на пояс IBF, которым ранее владел украинец Василий Ломаченко, а теперь он находится в руках американца Рэймонда Муратальи.

Энди Крус (Куба) – Хироноро Миширо (Япония) – TKO 5/12

sport.ua