80 минут до старта: Комментарий Кими Антонелли

Андреа Кими Антонелли стартует четвёртым и нацелен на борьбу за подиум…

Кими Антонелли: «Я с нетерпением жду гонку и надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата.

Я неплохо провёл квалификацию. В первой попытке во второй сессии я ошибся, из-за чего затем пришлось использовать дополнительный комплект шин. В результате в финале мне пришлось выезжать на попытку на прикатанных шинах, и круг я проехал не лучшим образом. Тем не менее, этого всё равно хватило для того, чтобы показать четвёртое время.

Надеюсь, в гонке у меня будет высокий темп, и я смогу отыграть позиции».

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