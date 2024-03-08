У Карлоса Сайнса аппендицит, он пропустит этап в Джидде

В пятницу команда Ferrari выпустила срочное сообщение о состоянии здоровья Карлоса Сайнса – у испанского гонщика диагностирован аппендицит, и ему требуется операция.

Карлос пропустит оставшиеся сессии гоночного уик-энда в Джидде. Вместо него за руль SF-24 сядет резервный гонщик Ferrari Оливер Берман. Для 18-летнего британца это будет дебютный этап в Формуле 1.

«У Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит, и ему требуется операция, – говорится в официальном заявлении Скудерии. – Начиная с третьей тренировки, в этот уик-энд Карлоса заменит резервный гонщик Оливер Берман. Таким образом, Оливер не примет участия в дальнейших сессиях Формулы 2 на этом этапе.

Семья Ferrari желает Карлосу скорейшего выздоровления».

В команде Prema, за которую Берман выступает в Формуле 2, в связи с таким развитием событий, конечно, расстроены, ведь в Джидде им придётся выставить только одну машину, тем более, именно Берман накануне выиграл квалификацию, но, с другой стороны, искренне рады за своего гонщика.

«Олли, вот это возможность проявить себя! – такой комментарий появился на её страницах в социальных сетях. – Хотя печально, что нам придётся снять с гонки машину №3, которая в Джидде должна была стартовать с поула, но мы рады, что станем свидетелями дебюта Олли в Формуле 1 за рулём Ferrari!»

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