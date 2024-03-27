Джанпьеро Ламбьязе: Макс мне как младший брат

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе работал с гонщиком со дня его прихода в команду, вместе они добились невероятных успехов, хотя их отношения не всегда были безоблачными…

Джанпьеро Ламбьязе: «До Макса у меня был опыт работы с несколькими гонщиками, что поначалу здорово нам помогло. Думаю, если бы я был новичком — не скажу, что он съел бы меня заживо, но вряд ли проявил бы должное уважение.

Макс усвоил несколько непростых уроков за два или три года до 2021-го. Мы стремились к тому, что если гонку выиграть невозможно, важно заработать максимум доступных очков. Мы сосредоточились на стабильности, нам нужно было финишировать в каждой гонке, не ставить себя в ситуацию, когда он с вероятностью 50% может попасть в аварию с другим гонщиком.

В любых отношениях неизбежны разногласия. Прежде всего, это нужно принять. Вы должны верить друг в друга, в то, что это делается для общего блага, а не для какого-либо злонамеренного подтекста. Это основа отношений.

Как инженер, я должен помнить, что за рулём сидит Макс, а не я. Поэтому, хотя мы все работаем в условиях высокого прессинга, давление на Макса значительно выше. Как более взрослый, я должен проявить зрелость, сделать шаг назад и дать ему высказаться, когда это необходимо. При этом, он должен понимать, почему принимаются те или иные решения.

Если бы я был тем, кто на всё согласен, я давно бы ушел. Но мы максимально честны друг с другом и можем быть резкими и откровенными, когда это необходимо.

Я бы не хотел повторять 2021 год. На трассе и за её пределами соперничество было невероятно острым, порой выходя за рамки спорта. Теперь у Макса нет такого прессинга, но в нашем подходе ничего не изменилось. Как и прежде, мы рассматриваем каждую гонку в отдельности, не пытаясь заглянуть слишком далеко в будущее.

Макс мне как младший брат. Мы можем говорить о чём и о ком угодно в любое время. Не думаю, что мне было бы интересно работать с другим гонщиком».

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