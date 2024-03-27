<img title="Ребров установил историческое достижение во главе сборной Украины" src="/wp-content/uploads/2024/03/80061e20df97523b9c285fa7c1eec2dc.jpg" alt="Ребров установил историческое достижение на

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Сергей Ребров стал первым тренером в истории сборной Украины по футболу, который вывел команду на чемпионат Европы из первого отборочного для себя цикла во главе команды. И вторым, после Олега Блохина (ЧМ-2006), кто с первой попытки вывел национальную команду на большой турнир.

Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством «сине-желтые» сыграли 11 матчей 7 побед, 3 ничьи и 1 поражение.

Напомним, сборная Украины победила команду Исландии (2:1) в финальной игре плей-офф квалификации и вышла на Евро-2024.

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. «Сине-желтые» сыграют в группе E, где их соперниками станут команды Бельгии, Румынии и Словакии. Отметим, что украинцы в четвертый раз выступят в финальной части Евро, причем в четвертый раз подряд. В 2012 (с уже упомянутым Блохиным) и 2016 (с Михаилом Фоменко) годах Украина не смогла преодолеть групповой раунд, а в 2021-м (с Андреем Шевченко) смогла дойти до четвертьфинала перенесенного через ковод Евро-2020, где уступила будущим финалистам англичанам.

champion.com.ua