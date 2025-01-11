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Футбол

Капитан Ювентуса согласовал условия контракта с Наполи, однако прямого трансфера не будет

Неаполитанцы подождут бесплатного перехода

Капитан Ювентуса согласовал условия контракта с Наполи, однако прямого трансфера не будет

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Официальный капитан "Ювентуса" Данило согласовал условия личного контракта с "Наполи". Об этом сообщает Николо Скира.

    Бразилец подпишет соглашение на срок до лета 2026 года. Зарплата футболиста будет составлять 2,5 мл евро в год. Сейчас он получает примерно вдвое больше.

    Однако "Наполи" не готов оформлять трансфер, а соответственно платить компенсацию "Ювентусу". В настоящее время ведутся переговоры между клубами о расторжении контракта Данило. Бразилец присоединится к неаполитанцам только на правах свободного агента.

    Текущий контракт Данило подходит к концу в конце текущего сезона. Он находится в “Ювентусе” с 2019 года.

    www.ua-football.com

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