Аделаида. Оже-Альяссим впервые с 2023 года выиграл титул ATP

Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом на турнире ATP 250 в Австралии



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $766,290

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Себастьян Корда (США, 2) 6:3, 3:6, 6:1

Канадский теннисист выиграл третий из четырёх сыгранных матчей против Корды. Отметим, что их предыдущая встреча состоялась в 2022 году в финале турнира ATP 250 в Антверпене, где Оже-Альяссим также одержал победу.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Артур Казо (Франция) 1:6, 6:4, 7:5

QF: Маркос Гирон (США) 7:6(3), 6:3

SF: Томми Пол (США, 1) 7:6(3), 3:6, 6:4

FR: Себастьян Корда (США, 2) 6:3, 3:6, 6:1

Титул в Аделаиде стал для представителя Канады шестым за время его выступлений в ATP-туре и первым на соревнованиях, которые проводятся не в помещении. В последний раз Оже-Альяссим становился чемпионом в октябре 2023 года, когда победил на турнире ATP 500 в Базеле.

В обновлённом рейтинге ATP Феликс Оже-Альяссим поднимется на 23-е место, а Себастьян Корда останется на 22-й строчке.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua