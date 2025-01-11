Аделаида. Оже-Альяссим впервые с 2023 года выиграл титул ATP

Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом на турнире ATP 250 в Австралии
Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $766,290
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Себастьян Корда (США, 2) 6:3, 3:6, 6:1
Канадский теннисист выиграл третий из четырёх сыгранных матчей против Корды. Отметим, что их предыдущая встреча состоялась в 2022 году в финале турнира ATP 250 в Антверпене, где Оже-Альяссим также одержал победу.
Путь к победе:
R32: BYE
R16: Артур Казо (Франция) 1:6, 6:4, 7:5
QF: Маркос Гирон (США) 7:6(3), 6:3
SF: Томми Пол (США, 1) 7:6(3), 3:6, 6:4
FR: Себастьян Корда (США, 2) 6:3, 3:6, 6:1
Титул в Аделаиде стал для представителя Канады шестым за время его выступлений в ATP-туре и первым на соревнованиях, которые проводятся не в помещении. В последний раз Оже-Альяссим становился чемпионом в октябре 2023 года, когда победил на турнире ATP 500 в Базеле.
В обновлённом рейтинге ATP Феликс Оже-Альяссим поднимется на 23-е место, а Себастьян Корда останется на 22-й строчке.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua