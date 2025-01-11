Форвард Олимпиакоса Везенков набрал 45 очков в матче с Баварией — это третий наилучший показатель в истории Евролиги

Рекорд принадлежит Найджелу Хэйз-Дэвису, набравшему 50 очков за Фенербахче в марте 2024 года

Форвард Олимпиакоса Александр Везенков набрал 45 очков в победном матче своей команды с Баварией (112:69) в рамках Евролиги.

29-летний баскетболист показал третий наилучший показатель в истории Евролиги по количеству набранных очков за игру. Рекорд принадлежит Найджелу Хэйз-Дэвису, набравшему 50 очков за Фенербахче в марте 2024 года.

Второй показатель у Шейна Ларкина, набравшего 49 очков за Анадолу Эфес в игре с Баварией в ноябре 2019 года.

Александр Везенков вернулся в Олимпиакос в 2024-м году, после года выступлений в НБА в составе Сакраменто. Болгарский баскетболист ранее уже выступал за клуб из Пирея в период с 2018 по 2023 год.

Олимпиакос является лидером турнирной таблицы Евролиги — на его счету 14 побед в 20-ти проведенных матчах. Свой следующий матч клуб из Греции проведет 14 января — его ждет гостевой поединок с Басконией.

Sasha Vezenkov recorded 3⃣RD BEST scoring performance in EuroLeague history 🤯 1. 🇺🇸 Nigel Hayes-Davis — 50 PTS

2. 🇺🇸 Shane Larkin — 49 PTS

3. 🇧🇬 Sasha Vezenkov — 45 PTS pic.twitter.com/aNNbqfxDPX — BasketNews (@BasketNews_com) January 10, 2025

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