Форвард Олимпиакоса Везенков набрал 45 очков в матче с Баварией — это третий наилучший показатель в истории Евролиги

Рекорд принадлежит Найджелу Хэйз-Дэвису, набравшему 50 очков за Фенербахче в марте 2024 года
Форвард Олимпиакоса Александр Везенков набрал 45 очков в победном матче своей команды с Баварией (112:69) в рамках Евролиги.
29-летний баскетболист показал третий наилучший показатель в истории Евролиги по количеству набранных очков за игру. Рекорд принадлежит Найджелу Хэйз-Дэвису, набравшему 50 очков за Фенербахче в марте 2024 года.
Второй показатель у Шейна Ларкина, набравшего 49 очков за Анадолу Эфес в игре с Баварией в ноябре 2019 года.
Александр Везенков вернулся в Олимпиакос в 2024-м году, после года выступлений в НБА в составе Сакраменто. Болгарский баскетболист ранее уже выступал за клуб из Пирея в период с 2018 по 2023 год.
Олимпиакос является лидером турнирной таблицы Евролиги — на его счету 14 побед в 20-ти проведенных матчах. Свой следующий матч клуб из Греции проведет 14 января — его ждет гостевой поединок с Басконией.
Sasha Vezenkov recorded 3⃣RD BEST scoring performance in EuroLeague history 🤯
1. 🇺🇸 Nigel Hayes-Davis — 50 PTS
2. 🇺🇸 Shane Larkin — 49 PTS
3. 🇧🇬 Sasha Vezenkov — 45 PTS pic.twitter.com/aNNbqfxDPX
— BasketNews (@BasketNews_com) January 10, 2025