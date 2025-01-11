Дакар: Бранч и Шишери отправлены в медицинский центр

Вскоре после старта 6-го этапа ралли-рейда начались сходы с дистанции. На 48 километре маршрута протяжённостью 605 км попал в аварию Росс Бранч, мотогонщик из Ботстваны, выступающий за заводскую команду Honda.

Судя по всему, каких-то серьёзных травм он, к счастью, не получил, но тем не менее был доставлен вертолётом в медицинский центр, где пройдёт более детальное обследование. В прошлом году Бранч занял почётное 2-е место в двухколёсной категории, а в 2025-м по итогам первых пяти этапов находился на 4-й строчке в этом классе.

Похожая участь постигла Герлена Шишери и его штурмана Алекса Винока, гонщиков команды X-Raid MINI: на своём полноприводном прототипе класса T1+ они перевернулись уже на 16-м километре дистанции сегодняшнего этапа. По информации пресс-службы ралли-рейда, они не пострадали, однако Герлен жаловался боли в шее, поэтому было принято решение отправить на медицинское обследование и его.

Для Шишери это был его 14-й «Дакар» и уже пятый, закончившийся сходом, причём ехал его экипаж достаточно уверенно и входил в первую десятку в абсолютном зачёте.

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