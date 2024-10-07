Ф3: ART, Trident и Hitech назвали гонщиков на 2025 год

Сегодня три команды Формулы 3 почти одновременно назвали имена гонщиков, которые либо продолжат выступать в этой молодёжной серии, либо дебютируют в ней в следующем году.

В ART Grand Prix подтвердили, что 19-летний Лоренс ван Хопен остаётся во французской команде и в 2025-м – это будет второй сезон голландца в Формуле 3. А в год своего дебюта он трижды поднимался на подиум, в том числе в самой первой гонке сезона, и завершил молодёжный чемпионат на 13-й строчке личного зачёта.

В Trident из Campos Racing перейдёт 17-летний Ной Стромстед, став напарником Чарли Вурца – таким образом, датчанин стал вторым гонщиком, с которым подписала контракт итальянская команда. Именно в её составе выступал Леонардо Форнароли, в этом году выигравший титул, и теперь ему предстоит продолжить карьеру в Формуле 2.

Стромстед в 2021-м стал вице-чемпионом национальной датской Формулы 4, в этом году выступал в европейской Формуле Regional, заняв 8-е место, но под конец сезона успел провести за Trident пару гонок в Ф3. Впрочем, без особого успеха, хотя для новичка это простительно. Посмотрим, как у него пойдут дела в следующем году.

А в Hitech дебютирует гонщик из Китая Жерар Си, который на самом деле Си Йонлин, но он уже второй год выступает в Европе под таким именем. В 2022-м он стал чемпионом китайской Ф4, а также занял 2-е место в Гран При Макао, после чего выступал в британской серии GB3 и Euroformula Open.

В этом году в GB3 он выиграл гонку и ещё один раз поднялся на подиум, завершив сезон на 7-м месте, но теперь ему предстоит сделать следующий шаг в карьере. Наверняка он постарается последовать примеру своего соотечественника, Гуаньюя Чжоу, ставшего первым представителем китайского автоспорта в Формуле 1. Но для начала Жерар должен показать, на что он способен в молодёжных сериях.

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