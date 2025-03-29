Феттель: В 2025-м мы увидим противостояние Макса и Ландо

Себастьян Феттель считает, что в этом году у Ландо Норриса есть все шансы на титул, ведь уже в 2024-м он был одним из претендентов на победу в чемпионате, но в итоге она в четвёртый раз подряд досталась Максу Ферстаппену.

Однако сейчас, после двух гонок нового сезона, Ландо лидирует в личном зачёте после победы в Австралии и 2-го места в Китае. Кроме того, неделю назад он получил один призовой балл за 8-е место в спринте.

«Ландо доказал, что у него есть все необходимые чемпионские качества, – заявил Феттель, принимая участие в очередном выпуске подкаста BBC Sportsworld. – Мастерство у него есть, и в этом году, пожалуй, он выступает лучше, чем в 2024-м, благодаря опыту, полученному в прошлом сезоне.

В настоящий момент похоже, что мы станем свидетелями противостояния Макса и Ландо, и это естественно, ведь McLaren выступает очень уверенно, а у Ландо уже весьма богатый опыт. Но Макса никогда нельзя списывать со счетов, и я думаю, что Red Bull ещё отыграется.

А также посмотрим, кто ещё может вступить в этот спор – может быть, это удастся Mercedes. Ferrari тоже где-то рядом – в этом году неизвестно, как будут развиваться события, ведь потенциально все эти команды уже вполне сравнимы по своим возможностям».

Источник