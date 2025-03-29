Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Лапин

Перспективный украинский боксер Даниэль Лапин, который владеет титулами WBA Continental и IBF Inter-Continental в полутяжелом весе, получил травму и заявил об отмене своего следующего боя.

«Из-за травмы мой бой 12 апреля не состоится. Мы с командой сделали все возможное, но здоровье всегда в приоритете. Это трудное решение, но правильное. Сейчас главное – быстрое восстановление. Скоро вернусь еще сильнее. Спасибо всем за поддержку!», – написал Лапин.

Лапин 12 апреля 2025 года должен был подраться с Робертом Рачем.

Ранее украинский боксер Даниэль Лапин потерял одну позицию в обновленном рейтинге полутяжелого веса от WBA.

sport.ua