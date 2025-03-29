Форвард БК Ровно Уильямсон второй раз подряд признан MVP игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25

Американец стал главным героем матча с Кривбассом и помог своей команде занять третье место в противостоянии с Черкасскими Мавпами

Форвард БК Ровно Кран Моррис (Си Джей) Уильямсон признан MVP 12-й игровой недели в Суперлиге FAVBET-2024/25, которая прошла с 26-27 марта в Днепре и Черкассах.

Американец, который только в феврале пополнил состав ровенчан, стал лауреатом во второй раз подряд. В двух заключительных матчах регулярного чемпионата БК Ровно праздновал победы над Кривбассом (87:83) и Черкасскими Мавпами (81:67).

Уильямсон стал безоговорочным героем первого поединка (32 очка, 10 подборов, 5 перехватов), где его команда соорудила впечатляющий камбэк в последней четверти. Менее результативен, но все равно полезен Си Джей был и в четверг, когда его команда в прямом противостоянии с конкурентом завоевала «бронзу» регулярного сезона.

Суммарный результат Уильямсона за эту неделю — 49 очков и 17 подборов, средний рейтинг эффективности — 27.5. В середине марта, напомним, он стал первым легионером, завоевавшим звание MVP недели в текущем сезоне Суперлиги FAVBET, и вторым представителем БК Ровно — после Алексея Соловьева.

Также была определена символическая сборная прошедшего тура.

Символическая пятерка игровой недели

Андрей Хохоник (БК Запорожье) — 13.5 очка, 17.0 передачи, 4.5 подбора (РЭ 28.5)

Егор Сушкин (Киев-Баскет) — 22.0 очка, 5.5 передачи, 2.5 подбора, 2.0 перехвата (РЭ 22.5)

Си Джей Уильямсон (БК Ровно) — 24.5 очка, 8.5 подбора, 4.0 перехвата, 2.0 передачи (РЭ 27.5)

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 16.5 очка, 5.0 подбора, 3.0 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 22.0)

Роджерик Браун (БК Ровно) — 16.5 очка, 11.5 подбора, 1.5 блок-шота (РЭ 17.5)

Для четверых игроков это попадание в символическую топ-5 стало третьим по ходу сезона. И лишь с Сушкиным это случилось впервые.

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По итогам регулярного чемпионата были сформированы четыре пары плей-офф. Лидер и действующий чемпион Днепр в 1/4 финала сыграет с худшей командой регулярки — Прикарпатьем-Говерлой. Киев-Баскету достался в соперники занявший седьмое место Старый Луцк. БК Ровно, победив в битве за 3-ю строчку, вышел на БК Запорожье, а Черкасские Мавпы будут противостоять Кривбассу.

Первые три матча плей-офф пройдут 1 апреля. Ответные матчи назначены на 4-6 числа следующего месяца. Каждая серия, как и в прошлом сезоне, будет длиться до двух побед одной из команд.

В зависимости от количества матчей и окончательных дат 1/4 финала, полуфиналы начнутся ориентировочно 10-12 апреля.

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