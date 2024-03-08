Сборная Украины назвала список игроков на матч плей-офф квалификации с Боснией и Герцеговиной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время специальной пресс-конференции объявил список игроков, которые будут готовиться к решающим матчам плей-офф Евро-2024.

В заявку вошли 26 футболистов, среди которых 12 легионеров. 4 игрока попали в резервный список. Наибольшее представительство в национальной команде имеют Шахтер и Динамо. 7 и 8 соответственно.

Отметим, сборной не смогут помочь лидеры команды Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко. Первый не успел восстановиться после травмы, полученной еще осенью 2023 года, а капитан Шахтера травмировался в матче ЛЕ с Марселем.

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, (оба «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров ( ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр).

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Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Резник, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Тимчик («Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк (СК «Днепр-1»).

Отметим, что для Владимира Бражка — это первый вызов взрослой сборной Украины.

Национальная команда начнет свой сбор 14 марта в испанской Марбелье. Там «сине-желтые» будут готовиться к 19 марта включительно, после чего вылетят в Сараево, где и разместятся за два дня до полуфинала плей-офф.

Тренерский штаб соперника украинской сборной во главе с Саво Милошевичем вызвал 27 игроков. Четыре футболиста из этого списка играют в России.

Заявка сборной Боснии и Герцеговины

Вратари: Ибрагим Шехич («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Никола Василий («Санкт-Паули» «, Германия), Кенан Пирич («АЭК», Кипр).

Защитники: Амар Дедич («Зальцбург», Австрия), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Эльдар Цивич («Ференцварош», Венгрия), Сеад Колошинац («Аталанта», Италия), Анел Ахмедходжич («Шеффилд Юнайтед» Англия), Адриан Барышич («Базель», Швейцария), Даннис Хаджикадунич («Гамбург», Германия), Ренато Гойкович («Оренбург», Россия), Нихад Муякич («Анкарагюджю», Турция).

Полузащитники: Раде Круньич («Фенербахче», Турция), Гойко Цимирот («Аль-Фейха», Саудовская Аравия), Иван Башич («Оренбург», Россия), Беньямин Тахирович («Аякс», Нидерланды), Миралем Пьянич ( «Шарджа», ОАЭ), Денис Хусейнбашич («Кельн», Германия), Харис Хайрандинович («Касимпаша», Турция), Амар Рахманович («Крылья Советов», Россия).

Нападающие: Эдин Джеко («Фенербахче», Турция), Эрмедин Демирович («Аугсбург», Германия), Харис Табакович («Герта», Германия), Неманья Бильбия («Зрински»), Саид Хамулич («Локомотив», Россия), Смайл Превляк («Герта», Германия), Дал Варешанович («Ризеспор», Турция).

Когда матчи плей-офф

Полуфинал плей-офф квалификации Босния и Герцеговина состоится в четверг , 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

В другой паре Пути B Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. Если сине-желтые пройдут боснийцев, то именно они будут хозяином (номинальным) в решающем поединке.

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Кто фаворит

Букмекеры уверены в победе подопечных Реброва.

Победа Боснии и Герцеговины — 4,0;

Ничья — 3,51;

Победа Украины — 1,99.

Когда чемпионат Европы

Евро-2024 состоится в Германии и начнется 14 июня. Финал состоится 14 июля.

Напомним, на последнем первенстве континента сборная Украины вошла в 8 лучших — в четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко потерпели разгромное поражение от Англии, дошедшее до финала, где уступила Италию.

Уже известны потенциальные соперники сборной Украины

В ходе жеребьевки группового этапа финальной части Евро, команда из «Пути А» плей-офф попала в квартет E, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

champion.com.ua