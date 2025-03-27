Промоутер Джошуа: «Это был бы самый счастливый звонок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн мечтает об организации боя британца против Тайсона Фьюри.

«В идеальном мире Тайсон Фьюри должен встать с дивана и сказать: «Мне скучно. Я хочу попробовать драться с Джошуа».

Этот телефонный звонок был бы самым счастливым в моей карьере. Да, он до сих пор может прозвучать. Но если Тайсон не решится, то мы найдем другого соперника. Энтони ждут сейчас финальные бои», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua