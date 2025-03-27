Неаполь. Молчанов и Вельдхеер сыграют в парном четвертьфинале

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в четвертьфинал “челленджера” в Неаполе в парном разряде



Неаполь, Италия • 24-30 марта • хард • €181,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Денис Молчанов/Мик Вельдхеер (Украина/Нидерланды) – Джанлука Каденассо/Мариано Таммаро (Италия, WC) 6:4, 7:5

Молчанов и Вельдхеер затратили на свою победу 1,5 часа игрового времени. Украинско-нидерландская пара подала два эйса, допустила три двойные ошибки (у соперников – ни одного эйса и четыре двойные), проиграли два гейма на своей подаче и сделали четыре брейка.

Денис Молчанов и Мик Велдхеер проводят вместе третий турнир подряд и одержали четвертую совместную победу. На прошлой неделе теннисисты сыграли в финале “челленджера” в Задаре (Хорватия).

В четвертьфинале соревнований в Неаполе Молчанов и Вельдхеер сыграют против лидеров посева пары Александер Эрлер (Австрия)/Константин Франтцен (Германия).

btu.org.ua