Мик Шумахер надеется выступать не только в WEC

Мик Шумахер рассчитывал вернуться в Формулу 1 в 2025 году, но ему не удалось договориться ни с одной из команд. Немецкий гонщик продолжает карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость, но готов рассмотреть участие в других сериях.

Мик Шумахер: «В этом году я постарался на все 100% сосредоточиться на выступлениях в WEC, отказавшись от роли резервного гонщика в Формуле 1. Благодаря такому решению у меня больше вариантов, и если появится новая возможность, я буду свободным [от контракта в Формуле 1] и смогу её принять.

Я пока не знаю, к чему всё это приведёт. Пока я настроен продолжать ждать – посмотрим, что будет дальше со мной. Я считаю, что ещё слишком молод, чтобы проводить только восемь гонок за сезон. Поэтому надеюсь, что у меня появится возможность выступать где-то ещё, а не только в WEC, хотя, конечно, сейчас всё моё внимание на этой серии, и я хочу преуспеть.

Надеюсь, выбор, который мне предстоит сделать, окажется лучшим для достижения моих целей. Если появится возможность вернуться в Формулу 1, я не скажу «нет», но если появится хорошая возможность выступить где-то ещё, то я тоже её рассмотрю. Я не стану спешить с принятием решения».

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