Фрэнк УОРРЕН: «Усик лежал на полу 3 минуты, 45 секунд. Это был точный удар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО), который владеет поясом IBF.

Промоутер Дюбуа – Фрэнк Уоррен – считает, что в первом поединке между этими боксерами победителем стал его подопечный. Он обвиняет рефери, что тот не отсчитал законный нокдаун, а позволил украинцу восстановиться:

«После удара Дюбуа в первом поединке, Усик пролежал на полу 3 минуты и 45 секунд. Но должно было пройти всего десять… (намек на нокаут – прим). 19 июля на стадионе Уэмбли Дюбуа наконец-то исправит эту ошибку», – написал Уоррен в социальных сетях.

В августе 2023 года украинский боксер провел первый бой с британцем – нокаутировал в девятом раунде. Дюбуа считает, что рефери помешал ему победить и не отсчитал Александру законный нокдаун.

sport.ua