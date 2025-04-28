Окон: Нас ждёт первая из трёх домашних гонок в году

Гран При Майами – домашний этап для команды Haas. Гонщики Оливер Берман и Эстебан Окон рассчитывают на результативный уик-энд, хотя признают, что формат со спринтом усложняет задачу заработать очки.

Айо Комацу: «У нас получилось напряжённое начало сезона – пять гонок за шесть уик-эндов. За это время мы уже испытали настоящие американские гонки. Трасса в Мельбурне в полной мере раскрыла слабые стороны машины VF-25, но команда правильно отреагировала на проблемы и уже к третьей гонке привезла обновлённое днище и заработала 20 очков за три этапа.

Каждый раз, когда VF-25 выезжает на трассу, мы узнаём, как выжимать из неё максимум, и как улучшать. Эстебан и Оливер играют важную роль в ежедневной работе команды, выбирая направление, и при этом они невероятно проводят гонки.

Впереди этап в Майами, где состоится наша первая домашняя гонка сезона. Гран При Майами – потрясающее событие, которое, безусловно, добавило новое измерение в Формуле 1, благодаря которому чемпионат становится только лучше. Мы с нетерпением ждём возможности выступить перед нашими болельщиками и партнёрами».

Оливер Берман: «Впереди второй в сезоне этап со спринтом, и он будет тяжёлым. Мне первые предстоит выступать в Майами. Добавьте к этому формат со спринтом, но я рад возможности проехать по этой трассе. Место – фантастическое, этап – один из самых ярких в календаре, стадион выглядит круто, и это первая домашняя гонка в сезоне для Haas. Нас ждёт много дел, но должно быть очень весело!»

Эстебан Окон: «После длинной строенной серии было полезно всё проанализировать и дать всем заслуженный отдых. В целом, команда может гордиться тем, как начала сезон. Разумеется, мы хотим выступать лучше и продолжаем много работать над улучшением машины и пониманием того, как добиться от неё большей скорости и стабильности. Этап в Майами станет ещё одним хорошим тестом.

Я рад возвращению в Майами – это классный и яркий город. Нас ждёт первая из трёх домашних гонок в году, и мы – единственная американская команда в Формуле 1, поэтому мне интересно впервые получить этот опыт в качестве гонщика Haas.

У меня связаны хорошие воспоминания о гонках на этой трассе. Например, в 2022-м я финишировал восьмым после старта с последних позиций. На трассе интересно пилотировать, поскольку здесь комбинация медленных и быстрых поворотов, которые становятся настоящим вызовом.

Уик-энд в формате со спринтом, поэтому в нашем распоряжении будет только одна тренировка, чтобы всё протестировать и проверить различные настройки. Важно как можно быстрее обрести скорость.

Мы с нетерпением ждём начала уик-энда и надеемся порадовать страстных американских болельщиков отличным шоу».

Источник