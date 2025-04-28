Мадрид. Марта Костюк против Анастасии Потаповой в четвертом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в четвертом круге на турнире WTA 1000 в Испании. Матч против “нейтральной” Анастасии Потаповой пройдет третьим запуском на Stadium 3 (начало не ранее 16:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/04/2025): 227/137

Призовые за карьеру: $5,578,051



Дата рождения: 30/03/2001 (24) года

Место рождения: Саратов, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Cluj-Napoca; 2023 – Linz; 2022 – Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 21 (19/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/04/2025): 231/161

Призовые за карьеру: $4,621,569

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H2H: 1-2

2024 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | 1/4 | Костюк 6:0, 7:5

2023 | Бирмингем (WTA 250) | Трава | R1 | Потапова 6:7(6), 7:5, 6:4

2023 | Майами (WTA 1000) | Хард | R2 | Потапова 6:1, 6:3

История на турнире

Марта Костюк – 4/6 | Костюк седьмой раз сыграет на турнире в Мадриде. Три предыдущих сезона украинка останавливалась на стадии второго круга.

Анастасия Потапова – 6/5 | Потапова шестой раз выступает на соревнованиях в Испании. Два года назад ей удалось дойти до третьего круга.

Выступления на грунте (на 28/04/2025):

Марта Костюк – 75/38 (3/1 в этом году)

Анастасия Потапова – 74/39 (4/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Марта Костюк – 11/9

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 8/4 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Анастасия Потапова – 13/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 2/3 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R1

WTA 500 – 5/2 | Брисбен – R3, Линц – 1/4, Штутгарт – R2

WTA 250 – 5/0 | Клуж-Напока – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, В, П

Анастасия Потапова – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 11/18 | Костюк в этом году провела два матча против российских теннисисток – обыграла Анну Блинкову в Майами и Веронику Кудерметову в предыдущем раунде турнира в Мадриде.

Анастасия Потапова – 9/6 | Потапова в этом сезоне дважды играла против Даяны Ястремской – победила в Брисбене и проиграла в Дубае.

• Марта Костюк проведет свой 213-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 114 побед (54%).

• Анастасия Потапова проведет 246-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 136 побед (56%).

• Марта Костюк проведет свой 65-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 31 победа (48%).

• Анастасия Потапова проведет 56-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 26 побед (47%).

Победительница этого матча получит 165 670 евро призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая – 90 445 евро призовых и 120 рейтинговых очков.

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btu.org.ua