Мадрид. Марта Костюк против Анастасии Потаповой в четвертом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в четвертом круге на турнире WTA 1000 в Испании. Матч против “нейтральной” Анастасии Потаповой пройдет третьим запуском на Stadium 3 (начало не ранее 16:00 по киевскому времени)
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 28/04/2025): 227/137
Призовые за карьеру: $5,578,051
Дата рождения: 30/03/2001 (24) года
Место рождения: Саратов, россия
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2025 – Cluj-Napoca; 2023 – Linz; 2022 – Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 21 (19/06/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 28/04/2025): 231/161
Призовые за карьеру: $4,621,569
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H2H: 1-2
2024 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | 1/4 | Костюк 6:0, 7:5
2023 | Бирмингем (WTA 250) | Трава | R1 | Потапова 6:7(6), 7:5, 6:4
2023 | Майами (WTA 1000) | Хард | R2 | Потапова 6:1, 6:3
История на турнире
Марта Костюк – 4/6 | Костюк седьмой раз сыграет на турнире в Мадриде. Три предыдущих сезона украинка останавливалась на стадии второго круга.
Анастасия Потапова – 6/5 | Потапова шестой раз выступает на соревнованиях в Испании. Два года назад ей удалось дойти до третьего круга.
Выступления на грунте (на 28/04/2025):
Марта Костюк – 75/38 (3/1 в этом году)
Анастасия Потапова – 74/39 (4/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)
Марта Костюк – 11/9
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 1000 – 8/4 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4
WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1
Billie Jean King Cup – 1/1
Анастасия Потапова – 13/6
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
WTA 1000 – 2/3 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R1
WTA 500 – 5/2 | Брисбен – R3, Линц – 1/4, Штутгарт – R2
WTA 250 – 5/0 | Клуж-Напока – ТИТУЛ
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – В, В, П, В, П
Анастасия Потапова – В, В, В, П, В
Национальный фактор:
Марта Костюк – 11/18 | Костюк в этом году провела два матча против российских теннисисток – обыграла Анну Блинкову в Майами и Веронику Кудерметову в предыдущем раунде турнира в Мадриде.
Анастасия Потапова – 9/6 | Потапова в этом сезоне дважды играла против Даяны Ястремской – победила в Брисбене и проиграла в Дубае.
• Марта Костюк проведет свой 213-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 114 побед (54%).
• Анастасия Потапова проведет 246-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 136 побед (56%).
• Марта Костюк проведет свой 65-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 31 победа (48%).
• Анастасия Потапова проведет 56-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 26 побед (47%).
Победительница этого матча получит 165 670 евро призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая – 90 445 евро призовых и 120 рейтинговых очков.
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