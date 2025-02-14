Манама. Сачко и Жукаев победили лидеров посева и сыграют в полуфинале парного “челленджера”

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в полуфинал “челленджера” в Бахрейне в парном разряде



Манама, Бахрейн • 10-16 февраля • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Виталий Сачко/Бейбит Жукаев (Украина/Казахстан) – Влад Виктор Корня/Серхио Мартос Горнес (Румыния/Испания, 1) – 6:7(4), 6:3, 10-4

Сачко и Жукаев в упорной борьбе за 1 час и 44 минуты победили первую сеяную пару. За весь поединок украинско-казахстанскому тандему удалось подать девять эйсов (при трех двойных) и реализовать два из пяти заработанных брейк-поинтов.

В полуфинале их ждет противостояние с третьей сеяной парой Васил Кирков/Барт Стевенс (США/Нидерланды, 3).

btu.org.ua