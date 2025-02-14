«Сломаю челюсть». Украинского чемпиона могут оштрафовать накануне боя

Instagram. Денис Беринчик

Американский боксер Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) накануне титульного поединка с украинским чемпионом Денисом Беринчиком (19–0, 9 КО) сообщил, что его соперника могут оштрафовать:

«Мне нужно вам кое-что сказать. Из-за того, что Беринчик толкнул меня на взвешивании, его оштрафуют. Он должен отдать 20% своего гонорара. Понимаете, эти деньги окажутся для меня неплохим бонусом. Я пока не знаю, куда буду их тратить. Возможно, куплю дом и буду сдавать его в аренду.

Кстати, я передумал и теперь не собираюсь нокаутировать украинца в первом раунде. Планирую сломать ему челюсть. Буду избивать его в каждом раунде. Он сам откажется от продолжения поединка. Хотя Беринчик из Украины и не сможет ничего мне сказать. Тогда я сам скажу вместо него, что он отказывается продолжать бой», – уверен в своих силах кейшон.

Ранее сообщалось, что Дэвис обратился к украинскому боксеру из-за скандала с расизмом.

sport.ua