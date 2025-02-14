Оскар Пиастри: В этом году я смогу стать чемпионом

В конце прошлого сезона Оскар Пиастри помогал напарнику Ландо Норрису в борьбе с Максом Ферстаппеном. В 2025-м австралийский гонщик McLaren намерен уже сам побороться за титул, и считает, что у него для этого есть всё необходимое.

Оскар Пиастри: «В этом году мы все начинаем с нуля, и вполне естественно, что в конце прошлого сезона у меня было больше возможностей продемонстрировать всё, на что я способен. Да, несколько раз я помогал Ландо, но и он несколько раз помогал мне, так что всё не так однозначно. Но мы точно начнём с чистого листа, и я думаю, что в этом году я смогу стать чемпионом мира.

Двенадцать месяцев назад я начинал сезон, имея слабые стороны, в которых не был до конца уверен. Я пытался их устранить, но теперь речь идёт о том, чтобы каждый уик-энд демонстрировать максимум своих возможностей, и в этом будет отличие от прошлого года.

Как я уже сказал, мы оба с Ландо начнём с чистого листа. У каждого из нас есть возможности выигрывать гонки. Конечно, если в конце сезона разница в очках будет большой, и кому-то из нас потребуется помощь напарника, тогда мы постараемся помочь друг другу. Но до этого ещё очень далеко.

Каждый из нас хочет победить, так что в начале сезона мы будем жёстко, но честно бороться друг с другом. Надеюсь, чаще всего мы с Ландо будем бороться за первое и второе место».

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